Global Entrepreneurship Centre im Rhein-Kreis Neuss Neue Förderphase für nachhaltige Start-Ups startet

Die gesamte GEC Scale-up-Reise umfasst Förderleistungen in Höhe bis zu 200.000 Euro in Form von Wandeldarlehen und Sachleistungen. Das teilt das GEC mit. Es startet mit einer neuen Ausschreibung ins Jahr. Zum ersten Mal werden gleichzeitig in den vier Themenfeldern Bauen & Wohnen, Textilien, Energie sowie Landwirtschaft & Ernährung nachhaltige Deep-Tech-Start-Ups gescoutet. Somit haben noch mehr junge Unternehmen die Chance auf die Förderung. Bewerben sind bis zum 29. Januar unter www.gec-scaleup.com/call_for_solutions/ möglich. Alle teilnehmenden Start-Ups müssen den Auswahlprozess und die Nachhaltigkeitsbewertung des Global Entrepreneurship Centres durchlaufen.