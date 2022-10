Gründer im Rhein-Kreis Neuss : Fünf weitere Start-ups im Förderprogramm des Kreises

Rhein-Kreis Mit dem Förderprogramm „accelerate_rkn“ unterstützt der Rhein-Kreis NeussGründer bei der Entwicklung ihrer Start-ups und begleitet sie auf dem Weg von der Idee bis zum Produkt. Unter zahlreichen Bewerbern für die zweite Runde setzten sich fünf Start-ups durch.

Das englische „Accelerator“ heißt auf Deutsch „Gaspedal“ und steht für Beschleunigung. Nun startete die zweite Gruppe mit fünf Unternehmen aus dem Kreis. „Start-ups sind Innovationstreiber und nehmen bei der Zukunftsgestaltung der Region eine zentrale Rolle ein. Ich freue mich, dass wir auch in der zweiten Förderphase wieder innovative Gründerinnen und Gründer beim Aufbau ihrer Start-ups begleiten können“, so Landrat Hans-Jürgen Petrauschke.

Unter zahlreichen Bewerbern für die zweite Runde von „accelerate_rkn“ setzten sich fünf Start-ups durch. Dazu gehören Kristina Gugg und der gebürtige Meerbuscher Tim Eichhorn. Sie möchten mit ihrem Start-up DentoGenius Health Eltern bei der Kinderzahnhygiene unterstützen. Die Schwierigkeit, Jungen und Mädchen in der „Trotzphase“ zum Zähneputzen zu motivieren, kennen beide aus der Arbeit in der Praxis. Mit DentoGenius sollen wissenschaftlich validierte Informationen und Herangehensweisen verarbeitet und sowohl Kindern als auch Eltern vermittelt werden. DentoGenius setzt auf eine App, die Spielelemente und zertifizierte Zahnhygieneartikel spielerisch verbindet. Das teilt der Kreis mit.

Das dritte Start-up ThrustWorks entwickelt und produziert mit der Hilfe additiver Fertigung, auch als 3D-Druck bekannt, Komponenten für Satelliten-Antriebe in der Raumfahrt-Industrie. Die Privatisierung der Branche und der damit verbundene Anstieg des Bedarfs an Satelliten erfordern nachhaltigere und günstigere Lösungen. Die additive Fertigung ermöglicht es dem Neusser Gründerteam, Satelliten-Antriebe leichter und kostengünstiger zu entwickeln. ThrustWorks befindet sich in der Gründungsphase und möchte „accelerat_rkn“ nutzen, um einen Businessplan zu erstellen und im Anschluss Investoren vom Geschäftsmodell zu überzeugen.

AgrarBüro 24 ist das fünfte Start-up und unterstützt mit seiner Software Landwirte bei der Bewältigung behördlicher Anforderungen und bürokratischer Aufgaben. Gründer Max Humpesch wohnt in Korschenbroich und ist in der Landwirtschaft aufgewachsen. Seit Jahren unterstützt er den elterlichen Betrieb und kennt die Herausforderungen der Landwirtschaft im Bereich Digitalisierung. Mit AgrarBüro 24 entwickelt er eine Software, die es Landwirten ermöglichen soll, den gesamten Betrieb digital zu managen. Zudem sind weitere Geschäftsmodelle wie eine gebündelte Futter- oder Düngerbestellung möglich. Humpesch nutzt „accelerate_rkn“, um einen Prototyp der Software zu entwickeln und zu testen.

„Die Start-ups konnten bereits große Fortschritte machen. Mit individuellen Projektplänen können sie nun an ihren unterschiedlichen Geschäftsmodellen und Herausforderungen arbeiten. Wir sind gespannt, welche Ergebnisse die Teams am Ende des Programms präsentieren “, erklärt Robert Abts, der Leiter der Kreiswirtschaftsförderung. In den nächsten Wochen erwarten die Teams Workshops, Vorträge und Sprechstunden zu Themen wie Vertrieb, Marketing, Recht, Finanzen sowie Fördermittel und Zuschüsse im Rahmen einer „Start-up School“. Nähere Informationen zum Accelerator-Programm gibt es bei Dominik Hintzen unter 02131 9287505 oder per E-Mail an dominik.hintzen@rhein-kreis-neuss.de.