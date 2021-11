Gründer im Rhein-Kreis Neuss : Einblicke in das Förderprogramm für Startups

Beim Treffen in Neuss (v.l.) Robert Abts (Leiter der Wirtschaftsförderung Rhein-Kreis Neuss), Julia Strzelczyk von der Haba-Digitalwerkstatt, die Mediziner Julia Otto, Thomas Otto und László Pintér sowie Studierende der Hochschule Niederrhein am Standort Krefeld. Foto: Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Masterstudenten der Hochschule Niederrhein informierten sich jetzt über Unterstützungsangebote der Wirtschaftsförderung des Rhein-Kreises Neuss für Gründer und Startups.

Die Veranstaltung fand in der Haba-Digitalwerkstatt in Neuss statt. Die Anregung dazu kam von Thomas Otto, Hochschuldozent und Initiator des Masterstudienprojekts „Ökologie und Nachhaltigkeit in der Medizin“ an der Hochschule Niederrhein und Chefarzt der urologischen Klinik im Rheinland Klinikum Neuss. Das teilt der Kreis mit.

Robert Abts, Leiter der Wirtschaftsförderung Rhein-Kreis Neuss, stellte die Fördermöglichkeiten des Rhein-Kreis Neuss vor. Er betonte, dass es ihm wichtig sei, innovative Gründer in der Region zu halten. „Denn sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Transformation der Wirtschaft und zur Zukunftsfähigkeit des Standortes“, betonte Abts und fuhr fort: „Der Rhein-Kreis Neuss bietet jungen und innovativen Gründern ein optimales Umfeld. Insbesondere in der Startphase ist Unterstützung wichtig, zum Beispiel mit unserem Startercenter.NRW in der Erstberatung, mit finanziellen Unterstützungen wie dem Gründerstipendium.NRW oder mit unserem eigenen Acceleratorprogramm Accelerate-RKN.“

Thomas Otto ist ebenfalls davon überzeugt, dass der Rhein-Kreis ein hervorragender Startplatz für neues Unternehmertum ist. Er betonte: „Aus eigenen Erfahrungen kann ich sagen, dass Innovation im Rhein-Kreis Neuss von großer Bedeutung ist.“

Die Haba-Digitalwerkstatt ist eine der Säulen der Digitalisierungsstrategie des Rhein-Kreises. Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren schnuppern in der Digitalwerkstatt in der Neusser Innenstadt in die digitale Welt hinein. Angeboten werden Kurse und Workshops für Kinder und Familien, Fortbildungen für Pädagogen und Workshops für Schulklassen. Weitere Informationen zu dem Angebot gibt es unter digitalwerkstatt.de/neuss im Internet.

