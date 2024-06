Energiewende Rhein-Kreis erstellt Fahrplan für Wasserstoff-Nutzung

Info

Studie Die Vereinigung der Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen hat eine Kurzstudie zu den Anforderungen an die Wasserstoffversorgung für die Industrie in Auftrag gegeben. Sieben Unternehmen aus NRW wurden – stellvertretend für ihre jeweiligen Branchen – als Querschnitt über Standorte und Industriezweige ausgewählt.

Ergebnis Wasserstoff gilt für die Unternehmen in vielen Bereichen als Mittel der Wahl. Jedoch bestehen noch viele Unsicherheiten, unter anderem mit Blick auf die Kosten für die Unternehmen oder die Beschaffung.