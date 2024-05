Wie der Strukturwandel den Rhein-Kreis Neuss verändern wird „Wer in unserer Region lebt, muss keine Angst vor dem Morgen haben“

Molitor Man kann natürlich falsche Standortentscheidungen treffen, etwa indem Flächen blockiert oder an Unternehmen vergeben werden, die den beschriebenen Netzwerken und der Dynamik der Transformation entgegenstehen. Es ist wie auf einem Schachbrett: Die richtigen Figuren müssen an der richtigen Stelle stehen. Und man muss auch den Blick „unter das Schachbrett“ lenken, in die Infrastrukturnetze. Wichtig ist der Perspektivwechsel: Wir müssen von der Zukunft aus denken und so ein regionales Bild entwerfen, an dem alle mitgestalten. Die kommunale Familie muss sich heute fragen, ob sie für diese Herausforderungen noch richtig organisiert ist. In die richtige Richtung gehen Überlegungen, dass sich der Rhein-Kreis und die Stadt Grevenbroich kurzfristig in einer Gesellschaft zusammentun, um den neuen Digital-Standort Frimmersdorf zu entwickeln. Das gilt es dann auch noch mit der weiteren Region zu verbinden. Notwendig wäre zudem eine engere Kooperation des Rhein-Kreises Neuss mit dem Rhein-Erft-Kreis. Richtig wäre es auch, darüber nachzudenken, ob der Kreis nicht eine Gesellschaft braucht, die die Kommunen partnerschaftlich oder in Einzelfällen auch treuhänderisch im Prozess der Transformation unterstützt. Alle Chancen sind sicherer gemeinsam zu nutzen.