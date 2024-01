Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss Gewerkschaftsbund schlägt Strukturwandel-Alarm

Als weiteren Kritikpunkt benennt Udo Fischer, Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes Neuss, die fehlende Verlässlichkeit. „Die Region braucht Planbarkeit und das Einhalten vereinbarter Zeitpläne, daher sind wir skeptisch, dass der Kohleausstieg bis 2030 tatsächlich umgesetzt werden kann. Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen verkürzt und beschleunigt werden. Wir brauchen aber auch Verlässlichkeit beim Aufbau neuer Infrastruktur.“ Die Menschen benötigten demnach verständliche und zuverlässige Informationen. „Und vor allem wollen sie endlich auch handfeste Zwischenergebnisse sehen. Das würde Orientierung und Vertrauen in den Erfolg des Strukturwandels geben“, so Fischer. Beide Vertreter des regionalen DGB sind sich einig, dass es Halbzeit ist „und die verantwortlichen in der Landes- und Bundesregierung ihrer Verantwortung gerecht werden müssen“.