Niederlassung Neuss : Commerzbank - stabile Zahlen in herausfordernden Zeiten

Rhein-Kreis Neuss Ein stabiles Geschäftsvolumen und eine steigende Zahl an Nutzern der Banking-App – das sind zwei Eckdaten in der Bilanz zum ersten Halbjahr 2022 der Commerzbank-Niederlassung Neuss. Im Firmenkundengeschäft zeigen sich die Auswirkungen der Lieferengpässe.

Die Commerzbank hat Zahlen zur Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten dieses Jahres vorgelegt. Die Niederlassung Neuss – hierzu gehören im Kreis die Standorte in der Quirinus-Stadt, in Kaarst und Meerbusch – blickt demnach trotz eines extrem herausfordernden Umfelds auf ein gutes erstes Halbjahr zurück. Das teilt die Commerzbank mit. Insgesamt liegt das Geschäftsvolumen im Privat- und Unternehmerkundensegment in der Niederlassung Neuss stabil bei rund 4,36 Milliarden Euro.

Der Trend zum digitalen Bankgeschäft setzt sich dabei weiter deutlich spürbar fort. Heribert Bohnen, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank Niederlassung Neuss, untermauert dies mit Daten. „Die Zahl der Kunden, die aktiv unsere Banking-App nutzen, ist in der Region um weitere 24,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen“, erklärt er. „Für tägliche Bankgeschäfte hat das Smartphone der Filiale den Rang abgelaufen.“ Die Commerzbank baue ihr digitales Angebot daher ständig weiter aus. In der App gebe es jetzt zum Beispiel einen neuen Finanzkompass, der passgenaue Vorschläge zur Finanzoptimierung ermittele.

Längst geht die digitale Nutzung über klassische Überweisungen & Co. hinaus. „Auch Wertpapiergeschäfte werden zunehmend digital erledigt“, erklärt Bohnen. 70 Prozent aller Käufe und Verkäufe erfolgen in Neuss bereits online oder per Smartphone. „Die persönliche Beratung zur Geldanlage bleibt aber wichtig, insbesondere in turbulenten Zeiten wie diesen“, betont Bohnen. „Auch in Zeiten hoher Inflation bleiben Wertpapiere langfristig ein unverzichtbarer Teil der Vermögensanlage.“ Zum Halbjahr liegt das Depotvolumen der Niederlassung Neuss bei 1,3 Milliarden Euro.