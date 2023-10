Aluminiumindustrie im Rhein-Kreis Neuss Betriebsräte machen Druck für Brückenstrompreis

Unter dem Motto „Standorte und Beschäftigung Retten – Brückenstrompreis jetzt!“ machten über 50 Betriebsräte ihre Forderung deutlich. „Die Kolleginnen und Kollegen haben heute ein klares Zeichen in Richtung Bundesregierung gesendet: Es ist fünf vor zwölf – Handeln ist jetzt gefragt, bevor es zu spät ist“, sagte IGBCE-Gewerkschaftssekretär Patrick Leveringhaus im Anschluss an die Aktion. „Ohne eine Entlastung bei den Strompreisen droht ein Aderlass bei den energieintensiven Industrien – und damit unserer Region schmerzliche Verluste bei Arbeitsplätzen, Wertschöpfung und Steuereinnahmen. Daran kann niemand Interesse haben – auch die Bundesregierung nicht.“ Notwendig sei jetzt, dass die Standorte in die klimagerechte Transformation und die Modernisierung investieren. Dafür brauche man aber international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen.