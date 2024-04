Lossprechung der Kfz-Mechatroniker aus dem Rhein-Kreis Neuss Der beste Kfz-Mechatroniker kommt aus Grevenbroich

Spannend findet Marcel Jurican die Abwechslung: „Es ist eine Mischung aus Kundenkontakt und Aufgaben am Fahrzeug – und dabei auch aus mechanischen und elektronischen Arbeiten. Ich kann eine Kupplung oder das Getriebe tauschen, aber auch eine Telematik-Einheit oder einen Abbiege-Assistenten einbauen.“ Jugendlichen, die jetzt vor der Berufswahl stehen, rät er: „Wenn das Interesse da ist, einen coolen Betrieb suchen, Erfahrungen sammeln und vor allem nicht stehen bleiben. Unser Beruf bietet so viele spannende Themen, beispielsweise die Hochvolttechnik.“ Die größten Schwierigkeiten hat ihm zeitweise die Elektrik an den Lkw bereitet. Sein Tipp für die nächsten Ausbildungsjahrgänge ist vor allem: „Zuhören, wenn die Gesellen was erklären und nachfragen, wenn man etwas nicht versteht. Dann wird das schon“. In seiner Freizeit fährt Jurican gerne Motorrad und unternimmt etwas mit Freunden und Familie. „Die haben sich alle für mich gefreut und sind ganz schön stolz.“