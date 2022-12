Berufsorientierung im Rhein-Kreis Neuss Berufsparcours stellt Jobs und Perspektiven vor

An mehreren Stationen bearbeiteten die Jugendlichen je zehn Minuten lang berufsspezifische Aufgaben. Dabei beobachteten erfahrene Ausbilder und Personalverantwortliche der Unternehmen, ob sie unter den Jugendlichen Talente für die einzelnen Berufe entdecken. Diese Teilnehmer wurden im Anschluss zu einem Praktikum oder Vorstellungstermin eingeladen. Umgekehrt konnten die Jugendliche Unternehmen ansprechen, die ihr Interesse geweckt hatten. Nach Einschätzung eines Lehrers profitierten die Jugendlichen enorm von dem Angebot: Sie lernten an einem Tag mehr über Berufsfelder und Soft Skills als sonst in einem Monat.