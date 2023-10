Mittelstands- und Wirtschaftsunion Auszeichnung mit dem „MITmacher Award“ für zwei mutige Gründer

Louis Kleemeyer und Karl Grote stünden aber auch für eine weitere sehr wichtige Eigenschaft, um die Zukunft zu gestalten: „Sie wagen bewusst ein Risiko und sie sind bereit, aus eventuellen Fehlern oder Rückschlägen zu lernen. Sie leben eine positive Fehlerkultur, die sie nach vorne bringt.“ Genau diesen Aspekt hat Pfarrer Sebastian Appelfeller in seinem Vortrag zu Werten und Ethik in der Transformation sehr deutlich besprochen. Nach Appelfeller mangele es uns heute zu sehr an dieser Risikomentalität. Nur mit einer Sicherheitsmentalität („nur nichts verändern“) bewältige man keine Probleme – heute nicht und auch nicht in Zukunft.