Strukturwandel im Rhein-Kreis Neuss : Früherer Kohleausstieg vergrößert Herausforderungen

Rhein-Kreis IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz und die Bundestagsabgeordneten Daniel Rinkert (SPD) und Bijan Djir-Sarai (FDP) tauschten sich über den Strukturwandel aus. Im Fokus: die Folgen des vorgezogenen Kohleausstiegs.

Der um acht Jahre vorgezogene Ausstieg aus der Braunkohleverstromung erhöht den Druck auf alle am Strukturwandel beteiligten Akteure – darin waren sich Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein , und die beiden Bundestagsabgeordneten Bijan Djir-Sarai (FDP) und Daniel Rinkert (SPD) aus dem Rhein-Kreis Neuss einig. Die drei trafen sich zum Gedankenaustausch über die aktuellen energiepolitischen Herausforderungen und den wirtschaftlichen Transformationsprozess im Rheinischen Revier. Das teilt die IHK Mittlerer Niederrhein mit.

„Wir unterstützen den Klimaschutz“, betonte Steinmetz. „Der vorgezogene Kohleausstieg vergrößert allerdings auch die Herausforderungen für die Menschen und Unternehmen im Rheinischen Revier enorm, da sich die Zeit für die Gestaltung des Wandels dadurch halbiert.“ Steinmetz regte einige konkrete Maßnahmen an: Industriell nutzbare Flächen müssten kurzfristig zur Verfügung stehen. Sonderplanungszonen und -flächen sollten dringend etabliert werden. Für Steinmetz ist eine investive Bundesförderrichtlinie für den Strukturwandel erforderlich. „Den Strukturwandel nur über vorhandene Förderprogramme zu gestalten, hat sich als ineffizient erwiesen“, so Steinmetz. Darüber hinaus müssten Unternehmen künftig gezielt gefördert werden können. Der bisherige Prozess habe gezeigt, dass die Förderung oftmals an der zu strengen Auslegung des europäischen Beihilferechts scheiterte.