Veranstaltung in Mönchengladbach Messe informiert Jugendliche über Ausbildung

Gemeinsam laden in Mönchengladbach die Agentur für Arbeit, das Jobcenter und das MGconnect-Team der Wirtschaftsförderung Jugendliche und junge Erwachsene zur „Ausbildungsmesse MG“ ein. Alle, die sich für eine Ausbildung in diesem oder im nächsten Jahr interessieren, erhalten am 7. September 2023 in der Kaiser-Friedrich-Halle eine unkomplizierte Möglichkeit, mit Unternehmen in Kontakt zu treten.