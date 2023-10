Fachmesse für Immobilien 2023 – Fotos Der Rhein-Kreis Neuss auf der Expo Real 2023

Auffallen zwischen Düsseldorf und Helsinki: die Bürgermeister und Landräte vom Niederrhein zum Auftakt der Immobilien-Messe Expo Real 2023 in München. Das Ziel: Trommel für den Standort, werben um Investoren, zeigen, was die Region so besonders macht: Dafür sind bei der Expo Real Anfang Oktober die Spitzen aus den Rathäusern, aus dem Kreis, von Wirtschaftsförderung und IHK unterwegs. Gemeinsam mit den Nachbarstädten und -kreisen präsentieren sie sich als „Standort Niederrhein“. Fotoimpressionen aus den Messehallen.