Aktuelle Werte für den Rhein-Kreis Neuss Zahl der Arbeitslosen nimmt zu

13.613 arbeitslose Frauen und Männer sind im Dezember 2023 im Rhein-Kreis Neuss registriert worden. Das sind 130 Personen mehr als im Vormonat (+1,0 Prozent) und 323 mehr als im Vorjahresmonat (+2,4 Prozent). Der Arbeitsmarkt entwickelte sich dabei in den Kommunen des Rhein-Kreises Neuss im aktuellen Berichtsmonat mit leicht unterschiedlichen Tendenzen. Registriert wurden 1835 Arbeitslose in der Stadt Dormagen (-3 zum Vormonat), 1919 in Grevenbroich (+63), 585 in Jüchen (+30), 1021 in Kaarst (-3), 667 in Korschenbroich (+27), 1387 in Meerbusch (-3), 5946 in Neuss (+20) und 253 in Rommerskirchen (-1).