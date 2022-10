Arbeiten im Rhein-Kreis Neuss : Arbeitsagentur baut Online-Erkundungsangebot „New Plan“ aus

Rhein-Kreis Qualifizierung und Weiterbildung sollen ebenso wie die Beratung im Erwerbsleben gestärkt werden. Dazu zählen Onlinenangebote ebenso wie Messen und andere Veranstaltungen.

In vielen Bereichen auf dem Arbeitsmarkt besteht Personalbedarf. Dazu zählen unter anderem Handwerk, Handel, Gesundheit, Pflege und Erziehung. Die auch für den Rhein-Kreis Neuss zuständige Agentur für Arbeit Mönchengladbach kündigt an, dass der Einsatz bei der Beratung im Erwerbsleben und in der Unterstützung von Qualifizierung und Weiterbildung weiter verstärkt wird. Laut Susanne Käser, Geschäftsführerin Operativ der Arbeitsagentur für Mönchengladbach und den Rhein-Kreis Neuss, arbeite man mit den Partnern am Arbeitsmarkt daran, „unser Netzwerk, mit dem wir die Menschen unterstützen können, noch engmaschiger zu gestalten“. Man wolle die Vielfältigkeit der Unterstützungsmöglichkeiten noch transparenter machen und die Kontaktmöglichkeiten für Rat und Arbeit suchende Menschen durch zusätzliche Messen und Veranstaltungen weiter erhöhen. Das teilt die Agentur für Arbeit mit.