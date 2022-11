Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss : Jobbörse mit vielen Angeboten im Gare du Neuss

Rhein-Kreis Unter dem Motto „Gemeinsam zum neuen Job“ veranstaltet das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss in Zusammenarbeit mit dem Weiterbildungsverband Mittlerer Niederrhein eine Jobbörse im Gare du Neuss an der Karl-Arnold-Straße in Neuss. Das ist geplant.

Am Dienstag, 15. November, präsentieren sich im Gare du Neuss Unternehmen aus zahlreichen Branchen und Tätigkeitsebenen mit ihren Informationsständen, um mit Arbeit suchenden ins Gespräch zu kommen. Das Ziel: geeignete Fachkräfte finden und vermitteln. Auch gemeinnützige Organisationen und Vereine werden vor Ort sein und Besucher hinsichtlich der Weiterentwicklung von fachlichen und sprachlichen Kompetenzen beraten und Unterstützungsmöglichkeiten vorstellen.

Das Jobcenter ist Mitveranstalter des Angebots (Symbol-Bild). Foto: Lars Froehlich

Die Jobbörse ist für jeden zugänglich, richtet sich aber insbesondere an Arbeit suchende sowie geflüchtete Menschen aus dem Rechtskreis des SGB-II. Sie können unverbindlich mit unterschiedlichen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen, Fragen stellen und sich bei Interesse direkt bewerben. Der WBV weist darauf hin, dass auch mehrere Dolmetscher bei der Veranstaltung anwesend sein werden, um mögliche Sprachbarrieren zu überwinden.

(NGZ)