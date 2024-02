Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss IHK rückt Heizungs-Thema in den Vordergrund

Die Webinar-Reihe startet am 13. Februar mit dem Thema „Die neue Heizungsförderung“. Am 20. Februar wird erläutert, was das neue Gebäudeenergiegesetz für Wohngebäude bedeutet, und am 27. Februar geht es dann um die Auswirkungen auf Nichtwohngebäude. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Webinare finden von 9 bis 9.45 Uhr statt. Weitere Informationen und eine Anmelde-Möglichkeit sind zu finden unter: www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/3120.