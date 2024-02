Projekt im Rhein-Kreis IHK sucht Ausbildungsbotschafter

Das Konzept der Initiative „Ausbildungsbotschafter“ ist einfach: Auszubildende aus Betrieben kommen in die Schulen und berichten über ihren Weg in den Ausbildungsberuf, ihre Motivation, den beruflichen Alltag und ihre Aufstiegschancen. Einfach, aber effektiv. Nach Angaben der Ausbildungs-GmbH der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein findet die Initiative bei den Unternehmen sowie in den allgemeinbildenden Schulen in der Region großen Anklang. Deshalb ist die IHK stets auf der Suche nach neuen Botschaftern und informiert Interessierte am Mittwoch rund um das Projekt.