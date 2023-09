Auswirkungen auch im Rhein-Kreis Folgen der Energiewende belasten Unternehmen

„Die Ergebnisse spiegeln die allgemeine Stimmungslage wider, die wir auch in vielen Gesprächen, insbesondere mit energieintensiven Unternehmen, erfahren“, erläutert Steinmetz. Das Barometer bewertet auf einer Skala von minus 100 („sehr negativ“) bis plus 100 („sehr positiv“) die Auswirkungen der Energiewende auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. „In diesem Jahr stehen wir bei einem Saldo von minus 27. Der bisherige Tiefstand lag bei minus 13 und stammt aus dem Jahr 2014“, so Steinmetz.