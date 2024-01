Fortbildungsprogramm im Rhein-Kreis Die ersten „Prozess- und Innovationsmanager“ ausgezeichnet

Raimund Franzen, Geschäftsführer der TZG GmbH und der Gemeinnützigen Beschäftigungsförderungsgesellschaft bfg: „Für uns handelt es sich hier um ein echtes Leuchtturmprojekt, in dem wir unser umfangreiches Know-how gewinnbringend einbringen können und damit aufzeigen, wie das Arbeiten 4.0 zukünftig viel einfacher wird.“ Die TZG bietet über 30 verschiedene, professionelle Seminare zum Thema Digitalisierung an, in denen Chancen und Potenziale des zukünftigen Arbeitens – wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das autonome Arbeiten, die Vereinfachung von Prozessen – und weitere Themen vermittelt werden.