Auftaktveranstaltung in Neuss Eigene Jugendberufsagentur für den Kreis geplant

Der Rhein-Kreis Neuss soll eine eigene Jugendberufsagentur erhalten. Die Projektpartner trafen sich zur Auftaktveranstaltung, um festzulegen, wie die Wege beim Übergang von der Schule in den Job verkürzt und unter einem Dach vereint werden können. Kreisdirektor Dirk Brügge betonte, wie wichtig es ist, das gemeinsame Ziel auch vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt zügig zu verfolgen: „Alle Jugendlichen sollen in der Lage sein, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das gelingt nur, wenn wir die bestehenden Strukturen nutzen und Transparenz in der Zusammenarbeit schaffen.“