Ausbildungstag am 18. November 450 Auszubildende leiten Möbelhaus Höffner

Mit einem großen Aktionstag will das Möbelhaus-Unternehmen Höffner auf das Thema Ausbildung aufmerksam machen: „Heute sind wir Chef!“ ist das Motto der Höffner-Azubis am 18. November, wie das Unternehmen mitteilt. An diesem Tag tragen die Auszubildenden die Verantwortung in den 24 Einrichtungshäusern in ganz Deutschland. Auch in Neuss lädt dann der Nachwuchs zum Shoppen ein. „Egal ob Verkauf, Restaurant, Lager oder Kundendienst – alle Ausbildungsbereiche haben sich voll eingebracht und so eine deutschlandweite Werbekampagne auf die Beine gestellt“, wie es weiter heißt. Ein Highlight sei die Aufnahme eines eigenen Radiospots gewesen. Bevor sich die Türen des Möbelhauses am Aktionstag öffnen, übergibt die jeweilige Hausleitung symbolisch den Schlüssel an die Azubi-Chefs. Die eigentlichen Führungskräfte von Höffner agieren unterstützend im Hintergrund.