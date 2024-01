Unternehmer-Delegation bereist China Neusser Solartechnik-Anbieter kooperiert mit chinesischem Unternehmen

Das Neusser Unternehmen Peak Power AG hat in China eine Kooperationsvereinbarung mit der chinesischen Firma Austa Solar Tech unterzeichnet. Die Austa Solar Tech produziert und liefert Fotovoltaik-Anlagen, die Peak Power AG installiert diese Anlagen am Niederrhein. Vereinbart wurde die Lieferung von Fotovoltaik-Anlagen für den Wohnungsbau und für den gewerblichen Bereich. Damit wolle die Peak Power AG einen Beitrag zum Ausbau der Solarenergie am Niederrhein leisten, teilte das Unternehmen mit.