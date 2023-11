Branchentreff in Neuss Wie sich beim Weizenanbau CO2 einsparen lässt

Die Reden standen am Schluss der Mitgliederversammlung, bei der Vorstand und Präsidium wiedergewählt wurden. Den Neusser Produktenmarkt gibt es bereits seit 1900, also demnächst 125 Jahre. Die Mitglieder kommen aus der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie. „Alle kümmern sich um den täglichen Genuss der Menschen in der Region“, so Werhahn weiter. Zur Tradition gehört es, dass zur Mitgliederversammlung Referenten eingeladen werden, „die uns was zu sagen haben“. Der Verein als Branchentreff ist in die Zukunft gerichtet, Themen wie Strukturwandel oder Klimakrise kommen auf die Tagesordnung – aber nicht als Schocktherapie, sondern zum Mutmachen.