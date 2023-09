Kritik an der Regierung Neusser Politiker setzen sich für Gastronomie ein

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion möchte die bislang bis Ende 2023 geltende Senkung des Mehrwertsteuersatzes auf 7 Prozent für Speisen in der Gastronomie entfristen. Damit will die Union den Betrieben in schwierigen Zeiten den Rücken stärken. Doch eine entsprechende Gesetzesänderung lehnten die Ampel-Fraktionen in dieser Sitzungswoche mit ihrer Mehrheit ab. Der Neusser Bundestagsabgeordnete Hermann Gröhe (CDU) zeigte völliges Unverständnis für diese Ablehnung.