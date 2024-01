Unternehmen der Werhahn-Gruppe in Neuss Zwilling setzt auf Messer aus „grünem“ Stahl

Als Weltmarktführer für nachhaltigen Edelstahl unterstützt Outokumpu mit Circle Green die Umstellung auf nachhaltige Lösungen und Kreislaufwirtschaft. Dieser Edelstahl weist einen um 93 Prozent reduzierten CO 2 -Fußabdruck im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf. Diesen hohen Grad an Nachhaltigkeit zu erreichen, gelingt Outokumpu durch die Verwendung von 100 Prozent kohlenstoffarmem Strom, kohlenstoffarmen Rohstoffen wie recyceltem Stahl, sowie durch neu definierte Produktionsprozesse. Die „Flagschiff-Klimalösung“ Circle Green habe den niedrigsten CO 2 -Fußabdruck der Welt. Wenn der gesamte Edelstahl global wie bei der Circle-Green-Produktion hergestellt würde, könnten, so das Unternehmen, die weltweiten CO 2 -Emissionen der gesamten Edelstahl-Wertschöpfungskette um 364 Millionen Tonnen pro Jahr gesenkt werden.