Creditreform wertet Zahlen für den Rhein-Kreis Neuss 2023 aus Mehr Unternehmen melden Insolvenz an – und die Gefahr wächst

Insolvenzen Mit 77 Unternehmensinsolvenz-Fällen (40 Prozent) stellt die Stadt Neuss nach Auswertung der Creditreform Düsseldorf/Neuss den größten Anteil an allen Unternehmensinsolvenzen im 2023 im Rhein-Kreis, dahinter folgen Grevenbroich (29 Fälle, 15 Prozent) und Dormagen (23 Fälle, 12 Prozent).

Veränderungen Zugleich ist die Veränderung zum Vorjahr in diesen drei Kommunen, so die Creditreform, überdurchschnittlich. Am stärksten sind die Insolvenzfälle in Neuss mit 43 Prozent (2023: 77, 2022: 54 Fälle) gestiegen, Grevenbroich wuchs um 38 Prozent (2023: 29, 2022: 21 Fälle), Dormagen um 35 Pozent (2023: 23, 2022: 17 Fälle). Nur in zwei Kommunen sank die Zahl der Insolvenzfälle, in Jüchen um 8 (2023: 2, 2022: 10 Fälle) und in Kaarst um 2 Fälle (2023: 19, 2022: 21 Fälle).