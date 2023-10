Recycling-Unternehmen Neusser Start-up expandiert nach Berlin

Das Neusser Start-up „ScrapBees“ ist auf Erfolgskurs und expandiert nach Berlin. Das teilt das Unternehmen in in seiner Halbjahresbilanz 2023 mit. Die Neusser seien Vorreiter bei der Digitalisierung des Schrotthandels in deutschen Metropolregionen, heißt es weiter. Kunden können die „Schrottbienen“ zur Abholung von Metallschrott mit wenigen Klicks online bestellen. Nach einer erfolgreichen Finanzierungsrunde über 2,3 Millionen Euro zu Beginn des Jahres, meldet das junge Unternehmen steigende Wachstumszahlen für das erste Halbjahr 2023: Die Anzahl der Touren ist um etwa 43 Prozent auf 5623 gestiegen. Dabei wurden insgesamt 1495 Tonnen Altmetall eingesammelt, ein Anstieg von 58 Prozent (im Vorjahreszeitraum 945 Tonnen). Die „Schrottbienen“ würden mittlerweile durchschnittlich etwa 265 Kilogramm pro Stopp aufladen.