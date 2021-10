Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Ron Brinitzer verlässt die IHK Mittlerer Niederrhein

Neuss Personelle Veränderung bei der IHK Mittlerer Niederrhein: Ron Brinitzer, Geschäftsführer am Standort Neuss und Leiter der Bereiche Umwelt, Planen und Bauen, Verkehr und Infrastruktur sowie Internationales, scheidet zum 31. Dezember aus.

Mit der Personalie geht eine strategische Entscheidung einher. Der Geschäftsführer-Posten am IHK-Standort Neuss soll nicht neu besetzt werden. „Wir setzen den Weg fort, unsere Struktur anzupassen und die Geschäftsführung weiter zu konzentrieren“, sagt Steinmetz. Der Bereich „Umwelt, Mobilität, Bauen und Strukturwandel“ wird künftig in den Geschäftsbereich des Hauptgeschäftsführers integriert. Der Bereich „International“ wechselt in die Verantwortung des Bereichs „Zentrale Dienste“. Der „Revierknoten Industrie“ geht an die Zukunftsagentur Rheinisches Revier zurück.