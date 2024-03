Fachklinik für Rehabilitation in Neuss Medicoreha unterstützt Aufbau des Gesundheitssystems in der Ukraine

Die Rehabilitation von Soldaten sowie von Zivilisten nach Kriegstraumata in der Ukraine waren jetzt Thema bei einem Treffen in der ambulanten Fachklinik für Rehabilitation der medicoreha-Dr.-Welsink-Unternehmensgruppe in Neuss. Gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Jörg Geerlings (CDU) besichtigte die Vorstandsvorsitzende des Blau-Gelben Kreuzes – Deutsch-Ukrainischer Verein, Linda Mai, mit ihrer Geschäftsführerin Julia Chenusha die Einrichtung. In den Gesprächen ging es neben den Möglichkeiten für Rehabilitation auch um den (Wieder-)Aufbau eines funktionierenden Gesundheitswesens in der Ukraine.