RLT Neuss : In der Schaltzentrale der Landestheater

Neuss In Neuss liegt das Büro der nordrhein-westfälischen Landestheater: Victoria Waldhausen und Annika Jebramcik beraten Veranstalter, helfen bei der Spielplan-Koordination und verraten, warum der Beruf für sie ein Traumjob ist.

Sie haben den Überblick, selbst, wenn es droht unübersichtlich zu werden: Denn bei Victoria Waldhausen und Annika Jebramcik laufen die Fäden zusammen: Sie sind die Schnittstelle der vier Landestheater in Nordrhein-Westfalen: Die geben im Jahr mehr als 1300 Vorstellungen, gut 100 Neu-Produktionen kommen Jahr für Jahr in NRW zusammen. Um all diese Informationen für Veranstalter zu bündeln, gibt es in Neuss das Öffentlichkeitsbüro der NRW-Landestheater. „Wenn uns jemand fragt, was genau unsere Aufgaben sind, erklären wir erst einmal, was ein Landestheater ist“, sagt Victoria Waldhausen, Leiterin des Öffentlichkeitsbüros: „Vielen ist nicht bekannt, dass die Landestheater eine Doppelfunktion erfüllen: Sie treten nicht nur in ihrer eigenen Stadt auf, sondern haben den kulturpolitischen Auftrag, qualitativ hochwertiges Theater in andere Orte in NRW zu bringen, die kein eigenes Ensemble haben.“ Die Inszenierungen sind deswegen darauf ausgelegt, dass sie flexibel einsetzbar sind – ob in einer Stadthalle oder Schulaula. Hinzu komme ein pädagogisches Programm der Theater. Damit all das erschwinglich bleibt, werden sie vom Land gefördert.