Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss Willkommenslotse hilft Geflüchteten und Unternehmen

In ihrer Heimat hat Maria Kukhar nach dem Abitur ein Studium zur Übersetzerin begonnen. In Deutschland angekommen, ist sie über private Kontakte an ein Praktikum bei dem Neusser Unternehmen gekommen. „Sie hat uns mit ihrer besonders engagierten und motivierten Art von Anfang an überzeugt“, erklärt Katharina Hartmann, Ausbildungsbetreuerin bei der LPR Holding GmbH. So war es kein großer Schritt von der Praktikantin zur Auszubildenden. Auch Maria Kukhar fühlt sich rundum wohl in ihrem Job. „Die Arbeit macht mir wirklich Freude – das ist genau meins“, betont sie. Ihre hervorragenden Sprachkenntnisse kommen ihr bei der Arbeit für einen Logistik-Dienstleister zugute. „Den Berufssprachkurs wird sie mit Bravour meistern“, ist David Pfeil überzeugt.