Die FernUniversität in Hagen ist seit über 40 Jahren die richtige Anlaufstelle für alle diejenigen, die eine vollwertige akademische Ausbildung anstreben, sich jedoch nicht an einer Präsenzuniversität einschreiben wollen oder können. Und das können Interessierte auch in Neuss. Denn dort gibt es einen Campus. Wo? Im Romaneum in der Brückstr. 1.