Start-up aus Neuss Sie wollen mit ihren Neonlampen die Welt erobern

In einem unscheinbaren Gehöft auf der Bauerbahn zwischen Neuss und Büttgen versteckt sich eine kleine Firma, die mit ihren Produkten die Welt erobern möchte: Das Start-up Neonmonki verkauft Leuchtreklamen und Neon-Schriftzüge nach Maß und individuellen Wünschen. Erst im Jahr 2020 gegründet, sind die Jungunternehmer mit diesem Konzept so erfolgreich, dass jetzt schon ein Umzug ansteht: Per Anfang November zieht Neonmonki auf die andere Rheinseite nach Bilk um.