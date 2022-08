Sitz in Neuss : Führungswechsel bei der Creditreform

Sitz in Neuss

Neuss Wechsel an der Spitze des Verbandes der Vereine Creditreform in Neuss: Bernd Bütow (58) hat die Führung der vor allem als Spezialist für Wirtschaftsinformationen und Forderungsmanagement bekannten Unternehmensgruppe als CEO übernommen.

Er folgt auf Volker Ulbricht (66), der nach 27-jähriger Tätigkeit für Creditreform in den Ruhestand getreten ist. Das teilt der Verband der Vereine Creditreform mit.

In dessen Geschäftsstelle ist Bernd Bütow zuvor in der Funktion des COO (Chief Operating Officer) für die Steuerung des operativen Geschäfts zuständig gewesen. Er besitzt eine profunde IT-Expertise und hat in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass die Creditreform Gruppe ihr Leistungsangebot zunehmend digitalisiert hat. „Bernd Bütow ist ein intimer Kenner des Marktes und bringt alle Voraussetzungen mit, um der Unternehmensgruppe neue Impulse zu geben“, betont Holger Bissel, Präsident des Verbandes der Vereine Creditreform.