Zusammenarbeit im Rhein-Kreis Bau-Innungen Viersen und Neuss haben fusioniert

Zusammen stärker: Die Bau-Innungen Viersen und Neuss haben fusioniert. Obermeister Thomas Goldmann sieht in der fast 100 Mitglieder zählenden Innung die Chance, das Bauhandwerk in der Region gut zu positionieren. „Die neue Bau-Innung Neuss-Viersen hat eine gute Zukunft“, sagt Thomas Goldmann, der bereits die Innung im Rhein-Kreis Neuss als Obermeister geführt hatte. In den vorbereitenden Gesprächen sei schnell klar geworden: „Das passt auch menschlich“, betont Goldmann, dem aus beiden Kreisen je ein stellvertretender Obermeister zur Seite steht – Christoph Roemer aus Schwalmtal und Jens-Bodo Stark aus Neuss. Die Geschäftsführung übernimmt Thomas Gütgens. Zum Ehrenobermeister wurde Hartwig Hoeren ernannt, der langjährige Obermeister der Viersener Innung. Innung bedeute auch, dass die Mitglieder sich gegenseitig unterstützen – sei es bei Fachfragen oder beim Ausleihen einer selten gebrauchten Maschine.