Besuch im Alpenpark Neuss : Austausch über Corona-Hilfen

Neuss Kreisdirektor Dirk Brügge und der Europaparlamentarier Stefan Berger haben sich im Alpenpark Neuss von Geschäftsführer Johannes Janz über seine Sicht auf Corona-Hilfen und Co. informieren lassen. Dabei wurden Sorgen deutlich.

„Gastronomie und Hotellerie tragen wie die gesamte Veranstaltungsbranche in der Pandemie eine der wirtschaftlichen Hauptlasten. Ihnen ist ohne eigenes Verschulden ein Großteil des Geschäftes weggebrochen. Trotz allem erleben wir hier eine große Zuversicht und viele Ideen für die Zukunft“, so Brügge und Berger. In dem gemeinsamen Austausch machte Janz deutlich, dass die Corona-Schutzmaßnahmen die Branche um Jahre zurückgeworfen haben. Außerdem sei zu erwarten, dass die Geschäftsentwicklung zum Beispiel im Tagungsbereich auch bei gelockerten Regeln erst langsam wieder Fahrt aufnehmen wird. „Die Menschen werden vorsichtig sein und es sind weiter Regeln zu beachten, die Investitionen nach sich ziehen und die Kundenzahl beschränken“, erläutert Janz. „Die Überbrückungshilfen von Bund und Land waren in den letzten Monaten eine gute Hilfe. Allerdings sind diese auch künftig noch erforderlich, um den Bestand vieler Betriebe zu sichern“, so der Alpenpark-Geschäftsführer.