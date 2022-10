Potenzialflächen in Meerbusch : Meerbusch setzt auf junge Unternehmen

Meerbusch Innovation in Meerbusch hat viele bekannte Namen – Medtronic, Epson, Kyocera... –, ein Name aber taucht immer wieder auf, wenn sich die Stadt auf der Immobilienmesse Expo Real umschaut: das Areal Böhler.

Auf einer Fläche von 19,3 Hektar entsteht ein neues Quartier für Wohnen und Arbeiten in direkter Nachbarschaft zu Düsseldorf. Derzeit ist der Bebauungsplan in Aufstellung. Das Ziel: eine lebendige Nutzungsmischung als Rahmen und Ergänzung für 400 Wohneinheiten. Als Stärken des Konzeptes gelten vielfältige, zielgruppenspezifische Wohnangebote, eine hervorragende Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr, aber auch an die Autobahn zum Flughafen Düsseldorf und zur Messe sowie öffentliche Grünanlagen, soziale Infrastruktur und ein innovatives Mobilitäts- und Freiraumkonzept.