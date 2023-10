Start-Up „mavy mobility“ Wie ein Neusser das Parken revolutionieren will

„So werden Parkhäuser zu Verkehrsdrehscheiben“, schlussfolgert der Start-Up-Gründer. Denn die App ermöglicht auch eine dynamische Auslastung der Parkflächen. Der Parkhausbetreiber kann anhand der darin gespeicherten Informationen – zum Beispiel in welchem Zeitraum die meisten Autos kommen oder welches Wetter bei hoher Auslastung herrschte – die Parkplätze je nach Bedarf zu Stellplätzen für Fahrräder oder E-Scooter umwidmen. „Dadurch hat man eine höhere Auslastung und kann innerhalb des Parkhauses die Verkehrsform wechseln und das Ganze nahtlos“, betont Lamla. Dadurch erhoffen sich die Start-Up-Gründer, den Öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu gestalten. „Durch eine nahtlose Nutzung werden die Parkflächen am Stadtrand höher frequentiert, denn keiner fährt gerne mit dem Auto in die Stadt“, so Lamla.