Spenden für Erdbebenopfer Musical „Cats“ kehrt ins Kaarster Einstein-Forum zurück

Am 1. und 2. April präsentieren die Musikschule Kaarst Mark Koll und die Junge Sinfonie Kaarst e.V. gemeinsam mit dem Kulturbereich der Stadt Kaarst erneut das Musical von Andrew Lloyd Webber. Basierend auf den Gedichten von T.S. Eliot ist „Cats“ das bisher erfolgreichste Musical der Welt. Das Ensemble der Musikschule Mark Koll probt seit gut zwei Jahren für die Aufführung und nähte auch die fantasievollen Katzenkostüme in Eigenregie. Insgesamt sind rund 60 Menschen an den beiden Veranstaltungen beteiligt, darunter alleine 25 Katzen. Das Musical wird am Samstag, 1. April, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 2. April, um 18.30 Uhr aufgeführt, Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Beginn. Beide Veranstaltungen sind ausverkauft. Das Musical wird im Rahmen der Erdbebenhilfe für Syrien und die Türkei veranstaltet, wie Mark Koll auf Anfrage unserer Redaktion erklärt. Die Besucher können blinkende Katzenohren für fünf Euro kaufen und später gegen eine Spende ein Foto mit einer Katze ihrer Wahl machen. Die Einnahmen aus den beiden Aktionen kommen einem syrischen Dorf zugute, in dem Angehörige des Kaarster Ehepaares Basel al Ali und Hannah Herrnkind leben. „Ich habe vorab schon 500 Euro gesammelt“, sagt Koll. Zur Story des Musicals: Auf einer Londoner Müllkippe trifft sich jedes Jahr eine große Katzenschar um beim Jellicle Ball eine Katze zu erwählen, die in ein neues Katzenleben wiedergeboren werden darf. Die weiße Katze Victoria, der Bösewicht Macavity, der Zauberkater Mr. Mistoffelees, der Dandy Bustofer Jones, die Chaoten Mungojerrie und Rumpleteazer sowie die glamouröse, alte Katzendame Grizabella haben ganz besondere Ambitionen, diesen Ball zu gewinnen.