Immobilienmesse in München : Kaarst stellt „Digital Square“ und „Business Square“ vor

Auf dem alten Ikea-Gelände wird an repräsentativer Stelle ein Bürogebäude mit Halle errichtet. Diese Grafik zeigt, wie das Gebäude aussehen soll. Foto: Schrammen Architekten BDA ?GmbH & Co. KG/Schrammen Architekten BDA GmbH & Co. KG

Kaarst Die Stadt Kaarst präsentiert in München ihre Gewerbe-Flaggschiffe. Der Standort sei stark nachgefragt, neue Gewerbeflächen kommen auf den Markt.

In München treffen sich vom 4. bis zum 6. Oktober rund 19.200 Teilnehmer aus 52 Ländern bei der Immobilienmesse „Expo Real“. Die Messe selbst schreibt von dem „größten Treffpunkt der Immobilienwirtschaft“. Anders als in den vergangenen Jahren wird die Stadt Kaarst nur mit der Wirtschaftsförderung und ohne die Bürgermeisterin Ursula Baum in Süddeutschland vertreten sein. Dort will die Stadt Kaarst die Chance nutzen, um das bestehende Netzwerk zu Investoren zu stärken und „mit den anderen Wirtschaftsförderungen im Rhein-Kreis Neuss den gemeinsamen Standort zu präsentieren“, wie es auf Nachfrage bei der Wirtschaftsförderung der Stadt heißt.

In München wird Kaarst seine beiden Flaggschiffe in Sachen Gewerbegebiete präsentieren. Dazu zählt der „Business Square“ im Gewerbegebiet Kaarst-Ost. Das rund 34.000 Quadratmeter große ehemalige Ikea-Gelände ist hervorragend angebunden, flexibel parzellierbar und sofort verfügbar. Die Ergebnisse eines Masterplanverfahrens gewährleisten eine optische und funktionale Aufwertung des Gesamtgebietes.

Das Areal bietet ein ideales Umfeld für repräsentative Unternehmensansiedlungen, die Verkehrsanbindungen sind ideal – die Arbeitnehmer sind mit der Regiobahn schnell in Neuss und Düsseldorf, der Flughafen Düsseldorf ist nur einen Katzensprung entfernt. Highlight des Geländes wird das Kopfgebäude. An der repräsentativen Stelle, die auch von den Autobahnen aus gesehen werden kann, wird ein Bürogebäude mit Halle errichtet. Das dreigeschossige Bürogebäude lässt eine flexible Nutzung zu: Möglich sind Einzelbüros, Besprechungsräume und Großraumbüros. Den zweiten Teil des Gebäudes bildet eine Halle, die in zwei Bereiche geteilt wird.

Auch mit dem „Digital Square“ im Kaarster Kreuz geht die Stadt in München in die Verlosung. In direkter Nachbarschaft zum neuen Ikea-Möbelhaus wird derzeit der weitere Ausbau des Gewerbegebiets realisiert. In der ersten Ausbaustufe stehen rund zehn Hektar flexibel parzellierbare Gewerbegrundstücke zur Verfügung. Eine hohe Aufenthaltsqualität, gastronomische Angebote und effiziente ÖPNV-Anbindungen zählen zu den besonderen Standortqualitäten.

Aktuell sind weitere Gewerbeflächen auf den Markt gekommen: Die Klitzenfläche entlang der A57 im Kaarster Osten umfasst zehn Grundstücke und ist für das Kaarster Handwerk vorgesehen. Denn Bürogebäude können auf der Fläche eigentlich nicht gebaut werden, da durch die über die Fläche verlaufende Hochspannungsleitung die Bauhöhe auf neun Meter und die Aufenthaltsdauer für Mitarbeiter auf höchstens sechs Stunden begrenzt ist. Die Fläche ist eher für Lager von Handwerksbetrieben vorgesehen.