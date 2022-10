Jüchen bei der Expo Real : Industriepark soll 2024 an den Start gehen

Industriepark soll 2024 an den Start gehen

Der große interkommunale Industriepark Elsbachtal wird in unmittelbarer Nähe der Autobahn 46 errichtet. Foto: Berns, Lothar (lber)

Jüchen Das wichtigste geplante Gewerbegebiet in Jüchen ist der Industriepark Elsbachtal. Flächen für kleine Ansiedlungen fehlen aber zurzeit.

Mit Neuansiedlungen von Unternehmen will die Stadt Jüchen in den kommenden Jahren den Strukturwandel als Folge des Tagebau-Ausstiegs bewältigen. Bei der Expo Real wird Bürgermeister Harald Zillikens in den Messehallen unterwegs sein und Kontakte knüpfen.