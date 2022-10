Gute Lage in Korschenbroich : Ein attraktiver Standort für kleine und mittlere Unternehmen

Das Gebiet Glehner Heide I ist voll, deshalb wird auf der anderen Straßenseite Glehner Heide II geschaffen. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Korschenbroich Wirtschaftsförderer Patrick Gorzelanczyk vertritt Korschenbroich bei der Expo Real. Mit im Gepäck: das Gewerbegebiet Glehner Heide II und das frühere Paragon-Gelände.

Für den Haushalt der Stadt Korschenbroich hat in diesem Jahr eine neue Zeit begonnen. Nach vielen Jahren als Kommune im Stärkungspakt schaffte der Kämmerer mit Hilfe eines Landesprogramms einen ausgeglichenen Haushalt.

Doch nun ist Korschenbroich auf sich allein gestellt. „Natürlich ist der Anteil an der Einkommenssteuer nach wie vor der größte Einnahmeposten“, sagt Bürgermeister Marc Venten. „Aber die Gewerbesteuer nimmt stetig zu.“ Um dieses Plus beizubehalten, entwickelt die Stadt derzeit das Gewerbegebiet Glehner Heide II. „Wir werden es bei der Expo Real nicht dezidiert vorstellen, weil wir noch nicht in der Vermarktung sind“, sagt Korschenbroichs Wirtschaftsförderer Patrick Gorzelanczyk. Er vertritt im Oktober die Stadt in München. Der Bürgermeister ist nicht dabei, denn er hat zu diesem Zeitpunkt einen wichtigen kommunalen Termin.

Gorzelanczyk wird bei der Expo Real neben der Glehner Heide II auch ein besonderes Gebiet im Gepäck haben. Es liegt zwischen Korschenbroicher Straße und Mühlenstraße. Es ist das ehemalige Paragon Gelände, wo das Unternehmen Mexx seine Zentral hatte. Nun kann dieser Bereich, der in privater Hand ist, entwickelt werden. „Da reden wir über eine absolute Top-Lage“, sagt Gorzelanczyk. In München will er zudem auf den Wirtschaftsstandort Korschenbroich aufmerksam machen. „Wenn wir nur die Glehner Heide ansehen, dann haben wir eine sehr gute Verkehrsinfrastruktur mit zwei Autobahnanschlüssen, Bundes- und Landesstraßen.“ Zudem würden dort Bushaltestellen eingerichtet mit einer kurzen Verbindung zum Bahnhof Kleinenbroich. Eine Bestnote für die Verkehrsanbindung aller Gewerbegebiete der Stadt ergibt sich ebenfalls aus der aktuellen Standortanalyse der IHK.

Doch auch das Angebot selbst trage zum Erfolg bei der Vermarktung bei, sagt Gorzelanczyk. Denn: „Wir vermarkten kleinteilig. Wir betreiben einen sehr hohen Erschließungsaufwand, um Grundstücke anzubieten, die eine Größe von tausend oder 2000 Quadratmeter haben. Wir wollen für kleine und mittlere Unternehmen ein attraktiver Standort sein.“ Dabei gebe es in Korschenbroich keine Schwerpunktbranchen. „Wir sind heterogen aufgestellt“, sagt Marc Venten. Dies sei ein Vorteil, weil man nicht von einer einzigen Art Branche abhängig sei, die bei Krisen in Schieflage gerate. Hinzu komme eine sehr enge Beratung bei Neuansiedlungen. „Wir führen viele Gespräche, sind beim Ankauf einer Fläche dabei, helfen bei den Genehmigungsverfahren, und wir haben sehr schnelle Baugenehmigungen“, sagt Patrick Gorzelanczyk. Zudem bleibe die Stadt auch danach der Ansprechpartner für die Unternehmen.