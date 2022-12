FOM Hochschule in Neuss FOM-Professor warnt vor Cyberangriffen als Geschäftsmodell

Unternehmen, Privatpersonen und kritische Infrastrukturen geraten immer wieder ins Visier von Hackern. „Angreifer gehen dabei immer professioneller vor“, erklärt Torsten Finke, der an der Entwicklung der neuen Cyber-Security-Studiengänge an der FOM Hochschule mitgewirkt hat. Finke ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der FOM Hochschule in Neuss und kennt sich mit den Methoden von Hackern, Schutzmaßnahmen und künftigen Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit aus .„Tatsächlich können die Risiken und Folgen für einzelne Unternehmen erheblich sein“, erklärt er in einer FOM-Mitteilung.