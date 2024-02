Firma Leusch feiert Jubiläum 50 Jahre Amaturen aus Neuss

Seitdem hat sich auch in der Produktion einiges verändert. Das Geschäftsmodell der Firma sieht so aus, dass zwar nach wie vor jede Armatur in Neuss „geboren“ wird, die Klappe wird aber dort produziert, wo die Kunden sitzen: in Indien, in USA, in China und nach wie vor in Deutschland. „Die Produkthoheit bleibt bei Leusch, die Produktion erfolgt dort, wo die Märkte brummen“, beschreibt es Jenner. Diese organisatorische Anpassung sei notwendig, um bei den Punkten Kosten und Lieferzeit weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. German engineering – international production and business – auf diese Formel bringt es der Krefelder Ingenieur Jenner. In strategischer Absicherung durch Samson gelingt dem niederrheinischen Unternehmen die Einflechtung in ein großes Ganzes, das unter dem Prädikat One Samson in 60 Tochtergesellschaften mit 17 Produktionsstandorten Vertriebs- und Produktionstempo erhöht hat.