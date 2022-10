Erweiterungen in der Gemeinde : Rommerskirchen baut Gewerbepark und Wohnangebot aus

Rommerskirchen Auch die neue Mobilstation neben dem Bahnhof und das Strukturwandelprojekt Kraftpark Nordrevier werden bei der Expo Real eine Rolle spielen.

Eine hervorstechende Rolle in der Präsentation spielt die Erweiterung der örtlichen Gewerbeparks, die seit dem Jahr 1999 sukzessive am Gillbach entstanden sind. An der in Planung befindlichen Bundesstraße 477n entstehen acht bis neun Gewerbe-Parzellen mit einer jeweiligen Größe von 1000 bis 5000 Quadratmetern, die nicht nur verkehrstechnisch gut angebunden sind, sondern auch direkt am Ortseingang und neben dem neu gestalteten Dorf- und Festplatz liegen, der gerade erst beim großen Rommerskirchener Schützenfest offiziell seinrer Bestimmung übergeben worden ist.