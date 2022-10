Wachstum in Grevenbroich : Neue Gewerbeflächen für Grevenbroich

Grevenbroich An den Kraftwerks-Standorten sieht die ehemalige „Bundeshauptstadt der Energie“ enorme Entwicklungschancen. Doch bevor diese großen Areale tatsächlich genutzt werden können, gibt es noch einige Fragen zu klären.

Schon seit Monaten stehen Stadt und RWE in Gesprächen mit dem Landschaftsverband Rheinland. Dabei geht es um die Frage, welche Teile des Kraftwerks unter Schutz gestellt werden sollen – und wo letztlich noch Platz für Industrie- oder Gewerbebetriebe übrig bleibt. „Alle Beteiligten werden Kompromisse eingehen müssen“, sagt Krützen, der davon ausgeht, dass in den nächsten Monaten ein Ergebnis vorgelegt werden kann – spätestens zum Jahresende.

Flächen am Neurather Kraftwerk sollen ebenfalls für Arbeitsplätze fit gemacht werden. Mit diesem Projekt beschäftigt sich die Gesellschaft „Perspektive.Struktur.Wandel“, die im Frühjahr vom Land NRW und RWE gegründet wurde. Am Standort stehen Grundstücke von rund 30 Hektar zur Verfügung. Konkrete Pläne für eine Nutzung dieser Flächen gibt es noch nicht. Es sei aber wichtig, die RWE-Areale weiterhin industriell und gewerblich zu nutzen, damit neue Jobs geschaffen werden können, sagt Klaus Krützen. Es sei ein „Riesenvorteil“, dass die Standorte schon als Industriegebiete genehmigt seien. Damit bestehe Planungsrecht, „das wir nutzen sollten“. Zudem würden die Flächen seit Jahrzehnten die Akzeptanz der Bevölkerung genießen. „Auch das sind gute Voraussetzungen“, meint der Bürgermeister.

Das älteste Gewerbegebiet der Stadt ist das etwa 142 Hektar große Industriegebiet Ost, dessen Ursprünge in den 1920er Jahren liegen. Erweiterungsflächen sind dort nicht vorhanden, der Regionalrat hat sich jedoch für eine Vergrößerung um 8,5 Hektar in südwestlicher Richtung ausgesprochen.

Entwicklungspotenzial gibt es noch in dem 55 Hektar großen, verkehrsgünstig an der Autobahn 46 gelegenen Gewerbegebiet Kapellen, in dem sich bereits mehr als 70 Unternehmen angesiedelt haben. Alleine im Bereich des Neubaugebiets haben sich in den vergangenen Jahren insgesamt 15 Betriebe niedergelassen, die laut Stadt zusammen etwa 300 Arbeitsplätze bieten.