Talentierte Hobbyköche gesucht Lebensmittel-Start-Up „Homemeal“ kommt nach Neuss

Frisch zubereitetes Rinder-Curry, „Miris Fleischbällchen“ oder eine arabische Vorspeisenplatte mit Humus, Bulgur und Auberginendip. Das und noch mehr gibt es in der App von „Homemeal“. Das Berliner Start-Up, gegründet von Martin Andreas Schmidt aus Leverkusen, möchte Hobbyköchen eine Plattform und eine Einnahmequelle bieten. Über eine App können Nutzer sich ein Gericht bestellen, das dann direkt in den privaten Küchen der Köche zubereitet wird. Bisher ging das nur in Berlin – jetzt will das Unternehmen auch nach Neuss expandieren.