Aussteller aus dem Rhein-Kreis Der Handel der Zukunft

Wie können Menschen dazu gebracht werden, wieder – ganz physisch – in Läden zu shoppen, statt Waren mit ein paar Klicks vom Sofa aus zu bestellen? Während nicht nur in Neuss laut über die Nachnutzung von Gebäuden des Einzelhandels sinniert wird, wurden auf der „Euroshop“ Ideen vorgestellt, wie das Einkaufen im stationären Einzelhandel wiederbelebt werden könnte. Aber auch für das virtuelle Shoppingerlebnis zeigt die Messe neue Trends. Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind entscheidende Schlagworte. Die nach eigenen Angaben weltgrößte Fachmesse für den Investitionsbedarf des Handels ist am Donnerstag in Düsseldorf nach fünf Tagen zu Ende gegangen.